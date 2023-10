A Busnago il Centro Commerciale compie 30 anni: una grande festa a tema anni '90 con Sabrina Salerno

Nei momenti importanti della vita di tutti noi c'è una fedele compagna che è sempre presente. La musica accompagna tutte le nostre feste e basta la magia delle sette note per riuscire ad accendere immediatamente la voglia di fare festa. Per questo una colonna sonora d'eccezione non poteva proprio mancare per i 30 anni del Centro Commerciale Globo, sinonimo di stile, shopping e divertimento, che celebra questo traguardo, con un grande party a tema anni '90.

Domenica 12 novembre, grazie a un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, si potranno rivivere i momenti iconici di un decennio indimenticabile. Si ballerà al ritmo di capolavori della cultura pop e ci saranno esposizioni, installazioni e sorprese per tutta la famiglia.

Non mancheranno gli ospiti speciali, Pietro Sparacino, stand up comedian, autore e attore famoso per Le iene e Zelig Circus, che presenterà l’evento e una madrina d'eccezione, Sabrina Salerno. La regina della dance degli anni '90 sarà in Piazza delle Colonne alle 16.30 come special guest.

Si tratta indubbiamente di un'occasione imperdibile per trascorrere una giornata da ricordare per i prossimi 30 anni tra shopping e sorrisi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i visitatori del Centro. Per maggiori informazioni sono consultabili il sito e i social del Centro Commerciale Globo, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.