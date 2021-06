Rondò dei Pini, il centro commerciale inaugura il suo parco all'aperto

Il Rondò dei Pini, centro commerciale di Monza, ha allestito un parco attrezzato all’esterno dove, nei prossimi mesi, si alterneranno originali iniziative e dove i visitatori del Centro potranno sostare per il pranzo, l’aperitivo o la cena, ordinando dalle ristorazioni della Galleria.

Il parco attrezzato nasce dall’idea della società di gestione Nhood di dare vita a luoghi che rispondano ad un triplo impatto positivo (sociale, ambientale ed economico) in linea con gli obiettivi previsti dall'agenda 2030 dell’ONU in ottica di sviluppo sostenibile.



Con l’allestimento del parco attrezzato, il Centro Commerciale Rondò dei Pini vuole offrire alle famiglie della zona un luogo di ritrovo, sostenibile e accogliente, dove possano sentirsi a casa, tornare a gustare i propri piatti preferiti dei ristoranti della Galleria e ricominciare a vivere la comunità in modo sicuro e sereno. Per garantire questo, in collaborazione con SoonEat, la startup del “make eat easy”, il Centro ha studiato un sistema di ordinazione, pagamento e servizio ai tavoli che funziona tramite QR code: i clienti dovranno semplicemente prenotare il proprio tavolo nel parco all’esterno, accomodarsi, inquadrare il QR code, effettuare l’ordine e il pagamento tramite cellulare. Dopodiché l’ordine sarà recapitato direttamente al tavolo.

Sin dalle sue origini, il Centro Commerciale Rondò dei Pini è un luogo in cui relax, shopping e intrattenimento si incontrano per donare un’esperienza indimenticabile alle famiglie del territorio. Ed è proprio pensando al bene delle famiglie che il Centro si espande: il suo nuovo parco attrezzato è un’importante evoluzione esperienziale, che guarda ad un futuro migliore, verso la società, l’ambiente e l’economia.

