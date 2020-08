Ferragosto in città: a Cesano Maderno protagonista la cultura

A Cesano Maderno a Ferragosto la cultura non va in vacanza. Diverse le iniziative organizzate in città per i cesanesi e i brianzoli che il 15 agosto non partiranno per lidi o gite fuori porta.



Per tutta la giornata Palazzo Arese Borromeo rimarrà aperto. Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 sarà possibile effettuare visite in autonomia, con partenza dei turni ogni 90 minuti. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (intero), 3 euro (ridotto) e gratuito per chi risiede a Cesano Maderno. La prenotazione è obbligatoria (tel. 0362.513455, oppure sul sito www.villeaperte.info).

Alle 18 nel cortile d’onore di Villa Borromeo il Teatro dell’Aleph presenterà lo spettacolo con attori e trampolieri dal titolo "Don Chisciotte: storia di passione, idealismo, coraggio e follia", un tuffo nella magia del teatro accompagnato da musica diffusa. L’evento è stato sponsorizzato da Gelsia. Ingresso libero, ma prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info/eventi.

Infine appuntamento con la tradizione, anche se in forma ridotta e nel rispetto delle prescrizioni Covid. La Festa del Pasqué, da sempre molto sentita dai cesanesi, quest’anno prevede solo la celebrazione della Messa alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Annullati la processione e i momenti conviviali in piazza.