Mercato Europeo: sapori e artigianato internazionale

Tre giorni di bancarelle dai sapori,, gusti e profumi internazionali. Dal 16 al 18 ottobre, per tutta la giornata, Cesano Maderno ospiterà il Mercato Europeo.

Le strade del centro (piazza Arese, via Cerati, via Milano, via Cozzi) ospiteranno i banchi del Mercato Europeo Fiva Confcommercio.

Tante le idee regalo, ma anche oggettistica per arredare la casa con pezzi d’artigianato provenienti dall’Italia e dall’estero. Ma non solo: da non perdere anche gli stand dello street food con golosità della tradizione italiana e internazionale. Sarà possibile gustare i dolci della tradizione americana, specialità gastronomiche dall’America latina, il meglio dello street food italiano. Ma anche birre bavaresi, articoli artigianali dall’Olanda, lavande e saponi dalla Provenza.

Una bella occasione anche per iniziare a pensare ai regali da mettere sotto l’albero di Natale.