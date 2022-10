Monza Christmas Run al Parco

Torna per la seconda edizione la Monza Christmas run, una corsa/camminata nel pieno spirito natalizio a finalità benefica a sostegno del Veliero.

L'appuntamento è per domenica 4 dicembre alle ore 10 in viale Cavriga, nel Parco di Monza. I percorsi previsti sono due: 10 e 5 chilimetri. Il primo tracciato sarà una corsa non competitiva mentre il secondo, con distanza dimezzata, è una camminata aperta alle famiglie.

"I fondi raccolti sono destinati all'Associazione Il Veliero di Monza" spiegano gli organizzatori. La Onlus organizza il festival nazionale di teatro e disabilità "Lì sei vero" che ha come obiettivo garantire la partecipazione delle persone con disabilità allo sviluppo culturale del territorio.

Qui le informazioni relative all'iscrizione e alle quote.