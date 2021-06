Cinema all'aperto in villa a Villasanta

Prezzo non disponibile

Con la bella stagione il cartellone del CineTeatro Astrolabio curato dalla Cooperativa Controluce si trasferisce all’aperto. Il 28 giugno si inaugura “Cinema in Villa”, rassegna cinematografica serale nel cortile di Villa Camperio che, fino a fine agosto, proporrà oltre 20 titoli di generi diversi, tra candidati agli ultimi Oscar, film cult o d’essai, titoli di stagione, pellicole dedicate alla storia d’Italia.

L’inizio delle proiezioni è fissato per le 21.30, nelle serate di lunedì, mercoledì e sabato. L’ingresso costa 4 euro e l’abbonamento a 10 ingressi 30. La prevendita biglietti è su www.controluce.com e per prenotare per le proiezioni del 28 giugno e del 15 agosto è già possibile telefonare allo 039.23754272 o scrivere a ufficio.cultura@comune.villasanta.mb.it.

Nel rispetto della normativa anti contagio il numero di posti è limitato e la prenotazione consigliata. La programmazione partirà con lo spettacolo gratuito promosso dall’Amministrazione comunale “Crescendo” - #Makemusicnotwar per la regia di Dror Zahavi con Gotz Otto e Daniel Donskoy, scelto nell’ambito delle iniziative di intercultura. Un altro appuntamento gratuito è quello del 19 luglio con “Letizia Battaglia – shooting the mafia” di Kim Longinotto con Letizia Battaglia sulla strage mafiosa di via D’Amelio.

La proiezione sarà preceduta da un incontro con la ricercatrice Ombretta Ingrascì (Osservatorio sulla criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano), promosso in collaborazione con l’associazione Scibilis e la Biblioteca Civica. Gratuito su iniziativa dell’Amministrazione comunale sarà anche il film di Ferragosto “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser con Javier Gutiérrez e Sergio. Il cartellone prevede poi diversi filoni tra i quali “Storia d’Italia”, “Notte degli Oscar” o “Fare rete”, una selezione di titoli scelti in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.