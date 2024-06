Concerti e cinema sotto le stelle nel parco: al via la rassegna Vimercate d'estate

Debutta il 19 giugno sul palcoscenico del Cortile d’Onore di Villa Sottocasa l’edizione 2024 di VIMERCATE D’ESTATE, che fino al 1° settembre offre una stagione di spettacoli e film all’aperto. Si conferma la formula dell’organizzazione della rassegna - come sempre promossa e sostenuta dal Comune di Vimercate – con spettacoli scelti attraverso un bando pubblico caratterizzato dalla direzione artistica partecipata delle associazioni culturali cittadine.

Ogni associazione che ha risposto al bando, oltre a proporre uno spettacolo di sua produzione, ha potuto presentare un progetto di un partner professionale esterno. Il risultato è un programma di diciotto serate a base di teatro e musica, che si concluderà il 20 luglio, per lasciare spazio, a partire dal 30 luglio, al mese dedicato al cinema all’aperto. Hanno aderito alla rassegna proponendo uno spettacolo di propria produzione il Civico Corpo Musicale, Heart – Pulsazioni Culturali, The Singers Choir, Hesperia Lasciateci le Ali, Sbaraglio, Improvincia e la Swingtime Big Band.

Il 20 luglio è in programma la serata finale del Longless Film Festival, concorso di cortometraggi organizzato da Cooperativa Aeris, mentre nell’ultimo fine settimana di giugno - da venerdì 28 a domenica 30 – torna la Notte di Sport, altro evento ormai divenuto un appuntamento fisso dell’estate vimercatese. Conclusa la prima parte della rassegna, dal 30 luglio al 1° settembre torna il tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto, con un cartellone ancora in via di completa definizione. Il calendario di Vimercate d’Estate è disponibile sul sito dedicato www.vimercatedestate.it, dove è possibile prenotare i posti per gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito ma con posti limitati. I film prevedono invece un biglietto d’ingresso. Tutte le serate hanno inizio alle 21:15. In caso di maltempo gli eventi sono annullati.

Qui il programma completo.