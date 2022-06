A Monza torna il cinema sotto le stelle

Torna il cinema sotto le stelle in Villa Reale a Monza. Il 17 giugno ha preso il via la nuova edizione della tradizionale rassegna estiva AriAnteo Villa Reale organizzata da Anteo, che fino a settembre illuminerà le serate monzesi offrendo al suo pubblico una programmazione en plein air ricca ed entusiasmante.

Tanti, anche quest'anno, i titoli di qualità italiani e stranieri, le anteprime e i film per famiglie. Tra le prime visioni, l’attesissimo Elvis di Baz Luhrmann, il film di animazione Lightyear – la vera storia di Buzz di Angus MacLane e il nuovo attesissimo cinecomic Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Tra i titoli italiani in programmazione, gli splendidi Nostalgia di Mario Martone e Ennio di Giuseppe Tornatore, entrambi accolti con grande entusiasmo della critica rispettivamente a Cannes e Venezia e, in seguito, dal pubblico in sala. Entrambi film straordinari, da non perdere nel contesto suggestivo ed emozionale delle sale all'aperto di AriAnteo. Tra gli autori italiani in programma, anche Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, Leonardo di Costanzo con il suo Ariaferma; Roberto Andò con Il bambino nascosto e Nanni Moretti con Tre piani. Tra due mondi di Emmanuel Carrere e Il capo perfetto di Fernando León de Aranoa catapultano lo spettatore nel mondo del lavoro, affrontando il tema urgente della perdita dei diritti individuali, quali la libertà, la dignità, i rapporti interpersonali. Tra due mondi sarà presentato il 28 giugno in una serata speciale in collaborazione con C.A.DO.M. e presentato in sala dalla Presidente dell'Associazione, Marilena Arena.

Non mancheranno anche film campioni d'incassi come House of Gucci di Ridley Scott che segue la storia della famiglia Gucci; No time to die di Cary Fukunaga, l’ultimo film che vede Daniel Craig nei panni dell’agente 007; Top Gun: Maverik di Joseph Kosinski, l’attesissimo sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora una volta dall'intramontabile Tom Cruise, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Freaks out di Gabriele Mainetti e tanti altri grandi titoli da recuperare o rivedere sotto il cielo di Milano. Un omaggio speciale, poi, sarà dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel centenario dalla sua nascita: lunedì 11 luglio e lunedì 25 luglio le proiezioni di due dei suoi capolavori restaurati da Cineteca di Bologna. Uccellacci e Uccellini con uno straordinario Totò e Mamma Roma.

Cinema e concerti

Anche quest'anno AriAnteo Villa Reale ha il piacere di arricchire la propria programmazione con concerti a cielo aperto: Il 24 giugno un concerto per flauto traverso suonato da Noemi Vetrò e Andrea Braga sulle note delle colonne sonore di Ennio Morricone anticiperà la proiezione del documentario d'autore Ennio; sabato 16 luglio le chitarre acustiche di Francesco Invernici e Giacomo Roncolato presenteranno il film Diabolik dei Manetti Bros con una selezione di musiche di John Mayer.

Mercoledì 27 luglio, l'associazione Amici della Musica presenta un concerto speciale, alle 20.45, "Sotto i cieli d'Irlanda": un programma di melodie tradizionali irlandesi ad opera di Caterina Sangineto (salterio e voce); Jacopo Ventura (chitarra e voce) e Adriano Sangineto (arpa e voce) per introdurre lo splendido film di Kenneth Branagh Belfast.

Biglietti e prezzi

I biglietti possono essere acquistati online per qualsiasi film in programma; oppure in biglietteria ma solo per il giorno stesso della proiezione. Le biglietterie di AriAnteo aprono 45 minuti prima dell'inizio del film.

Intero / € 6,50

Ridotto / € 4,50

Ridotto Amici del cinema / € 4,50

In caso di pioggia prima dell'inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo o Anteo nella città.