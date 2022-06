Cinema sotto le stelle a Lissone

Dopo il successo delle prime tre edizioni è confermata la rassegna Cinema sotto le stelle organizzata dal Comune con il supporto tecnico della Cooperativa Controluce.

Sono otto i film in cartellone, titoli italiani e stranieri, proiettati dal 5 luglio al 30 agosto il martedì sera (ore 21.15 - 21.30) presso il cortile della scuola Buonarroti. Dà il via al ciclo di appuntamenti House of Gucci del regista Ridley Scott (5 luglio), seguito dal film d’animazione Spirit - Il Ribelle (12 luglio), Freaks Out diretto da Gabriele Mainetti (19 luglio), il documentario Lissone… che Passione! realizzato dall’Associazione lissonese GPG Film in collaborazione con l’I.I.S. Europa Unita L.S. Enriques (26 luglio), il film drammatico La casa dei libri (2 agosto), la commedia con Javier Bardem Il Capo Perfetto (9 agosto), il titolo italiano Tuttapposto (23 agosto) e chiude la manifestazione dedicata al grande schermo il film Disney per famiglie Encanto (30 agosto).

Tutti gli appuntamenti dell’estate lissonese sono gratuiti, ad eccezione di alcune proiezioni di Cinema sotto le stelle. Per alcuni eventi è consigliata la prenotazione online.