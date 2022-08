Cinema gratuito nel parco

Orario non disponibile

Tre film sotto le stelle nel parco a ingresso gratuito. Da mercoledì 31 agosto prende il via la rassegna cinematografica "E...state a guardare" in programma fino al 6 settembre nel Giardino del Parco Dho organizzata dal Comune di Seveso in collaborazione con Onlus Natur&, Musicamorfosi e con il sostegno di BCC Barlassina.

Il filo conduttore di questa rassegna, pensata soprattutto per i giovani ma ovviamente aperta a tutti, è quello dell'inclusione, dell'amicizia, della solidarietà, del coraggio e della gentilezza. Tre le pellicole proiettate.

Mercoledì 31 agosto, ore 21.00. Wonder, un film di Stephen Chbosky, con Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

Lunedì 5 settembre, ore 21.00. Il grande gigante gentile, un film di Steven Spielberg, con Mark Rylance, Ruby Barnhill e Penelope Wilton.

Martedì 6 settembre, ore 21.00. In viaggio verso un sogno, un film di Tyler Nilson e Michael Schwartz con Shia Labeouf, Zack Gottsagen e Dakota Johson.

L'ingresso è gratuito. Alla location si accede da via Cacciatori delle Alpi 3. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinema Politeama di via Galimberti 6.