"Legalità che bello spettacolo": cineforum itinerante contro le mafie

Cinque appuntamenti da non perdere per divulgare l’educazione alla legalità e il contrasto alla criminalità organizzata. Il calendario organizzato dall'associazione BrianzaSicura realizzato in collaborazione con la cooperativa Controluce e l’attiva partecipazione di alcune amministrazioni comunali, rappresenta la prima rassegna cinematografica contro tutte le mafie in Brianza. Un’iniziativa culturale itinerante e completamente ad accesso libero per avvicinarsi alla conoscenza delle criminalità organizzate presenti anche nel territorio. Cinque le date fissate, a partire dal 4 maggio fino al 10 giugno: a Barlassina, Seregno, Seveso, Nova Milanese e Desio (quest’ultima a cura della locale Coop). Le pellicole, scelte dalla cooperativa di cultura e spettacolo Controluce, saranno commentate da un esperto di cinema; in alcuni casi saranno presenti anche i registi.

I film in calendario

Si tratta di una serie selezionata di film che trattano vari aspetti dell’argomento: dai beni confiscati ("La nostra terra", 2014 in programma a Barlassina nella sala della Bcc in 4 maggio) ai meccanismi delle mentalità mafiose ("Anime nere", 2014, in programma in sala Gandini a Seregno il 23 maggio), dalla lotta al caporalato ("The Harvest", 2017, a Desio in sala Pertini il 10 giugno) al racconto di un pentito della ‘ndrangheta in Brianza ("Il Padrino e lo Scrittore", 2021, il 28 maggio in sala consiliare a Nova Milanese), all’esempio dei giudici Falcone e Borsellino del cui assassinio in questi mesi ricorre il trentesimo anniversario ("La mafia non è più quella di una volta", 2019 a Seveso al Politeama in 26 maggio). Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.