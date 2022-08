Cinema sotto le stelle in Villa Reale fino al 6 settembre

Ancora cinema sotto le stelle in Villa Reale. Da lunedì 1 agosto ha inizio la seconda parte della rassegna estiva AriAnteo Villa Reale organizzata da Anteo, che da giugno a settembre illumina le serate monzesi. Tanti i titoli italiani e stranieri, le prime visioni, le anteprime e i film per famiglie. Tra le anteprime Minions2 - come Gru diventa cattivissimo di Kyle Balda, l’attesissimo sequel del film Minions del 2015; Brian and Charles di Jim Archer sull’amicizia tra un uomo di nome Brian e il suo robot da compagnia; Un’ombra sulla verità di Philippe Le Guay, il thriller francese con François Cluzet e Jérémie Renier e altri titoli in anteprima.

Tra le pellicole italiane in programmazione, gli splendidi Nostalgia di Mario Martone ed Esterno notte parte prima e seconda di Marco Bellocchio, entrambi accolti con grande entusiasmo della critica rispettivamente a Cannes e Venezia e, in seguito, dal pubblico in sala. Entrambi film straordinari, da non perdere nel contesto suggestivo ed emozionale delle sale all'aperto di AriAnteo; Ennio di Giuseppe Tornatore il documentario sul Maestro Ennio Morricone che si è aggiudicato il David di Donatello 2022 come miglior film documentario; Diabolik dei fratelli Manetti, il film sul ladro più affascinante e inafferrabile della storia del fumetto. Non mancheranno anche film campioni d'incassi come House of Gucci di Ridley Scott che segue la storia della famiglia Gucci; Top Gun: Maverik di Joseph Kosinski, l’attesissimo sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora una volta dall'intramontabile Tom Cruise, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Thor: love and thunder di Taika Waititi, il nuovo colossal della Marvel e tanti altri grandi titoli da recuperare o rivedere sotto il cielo di Monza.

Anche quest'anno ci saranno concerti a cielo aperto: Giovedì 4 agosto alle 20.30 il concerto per quartetto di chitarre con le musiche di Corrette, Bizet, Ravel, Dyens eseguite da Francesco Taliento, Clara Ciliberti, Angelo Iovane, Giovanni Scandolara, introdurrà il film La città incantata di Miyazaki. Giovedì 11 agosto alle 20.30 la proiezione del film Il castello errante di Howl di Miyazaki sarà introdotta dal concerto per chitarra acustica. Musiche di Giorgio Poi, Radiohead, Verve, John Mayer, Battisti, Gazebo Penguins, Bill Withers, Incubus eseguite da Francesco Invernici. Venerdì 2 settembre alle ore 20.30 si terrà il concerto omaggio a Bach in Pasolini in collaborazione con Associazione Amici della Musica Monza. L'Ensamble I Brandeburghesi esegue la Suite Orchestrale e i Concerti brandeburghesi n.2 e n. 4. Una musica sublime e senza tempo accompagna il film di una vita disperata con la colonna sonora originale. Successivamente si terrà la proiezione di Accattone di Pier Paolo Pasolini.

Lunedì 15 agosto, in occasione della notte di Ferragosto, si terrà la tradizionale proiezione a ingresso gratuito per festeggiare in compagnia con la proiezione Settembre di Giulia Steigerwalt. Il palinsesto di AriAnteo Villa Reale si concluderà il 6 settembre con la proiezione di La biciletta e il badile di Maurizio Panseri, In collaborazione con Monza Montagna.

Il biglietto intero ha un prezzo di € 6,5, ridotto € 4,50 Ridotto. In caso di pioggia in concomitanza con l'inizio della proiezione o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo o Anteo nella città.