Cinema sotto le stelle in Villa Reale a Monza

Torna il cinema all'aperto per l'estate in Villa Reale. Nel cortile del liceo Nanni Valentini si rinnova l'appuntamento con le pellicole del grande schermo con i migliori film dell'anno e importanti prime visioni.

Il cinema sotto le stelle è in programma dal 15 giugno al 31 agosto con un calendario di proiezioni ancora in via di definizione.

Le proiezioni sono allestite nel cortile del Liceo Artistico Statale "Nanni Valentini" adiacente alla Reggia di Monza, l'acesso è consentito dalle 21, ma il film inizia alle 21:30. L'ingresso è a pagamento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...