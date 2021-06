"Città in trappola", enigmi da risolvere alla scoperta di Monza

Risolvere enigmi, svolgere prove, incontrare personaggi bizzarri e curiosare per la città imparando storie e nozioni. Un dossier di enigmi, una mappa e tanta voglia di mettersi in gioco. Domenica 19 giugno nel capoluogo brianzolo va in scena il gioco "Città in trappola" organizzato da Dramatrà, un gioco urbano alla scoperta della Lombardia. Il live gaming si svolgerà a partire dalle 15.30 con ritrovo ai Boschetti Reali

"Monza appare oggi come una graziosa cittadina alla moda, ma sapete che in passato fu il centro politico, culturale e religioso più importante della Lombardia? Una città a doppia velocità, quella dell’Autodromo di Formula 1 che hanno reso la città celebre a livello internazionale e quello di chi ha voglia di passeggiare nel grazioso centro storico e nel suo immenso parco, partendo dalla Villa Reale. Per arte, esperienze culinarie, attività all’aperto e movida notturna, Monza non ha nulla da invidiare alla vicina Milano, basta solo sapere dove andare! Siete pronti?".

Monza 19 Giugno 2021

Ora di ritrovo: 15:30

Luogo di ritrovo: Boschetti Reali (a pochi passi da via Petrarca)

Durata del gioco: 3 ore

Squadre: da 2 a 4 persone

Cosa portare? Scarpe comode per camminare, bottiglietta d’acqua e cellulare carico (+powerbank)

Come si gioca? Risolverete enigmi, svolgerete prove, incontrerete personaggi bizzarri e curioserete per la città imparando storie e nozioni. Dovrete camminare e mettervi in gioco. Vi saranno richiesti video e fotografie così come prove creative. Avrete un dossier con enigmi e mappa, ma poi userete il vostro smartphone per proseguire nel gioco.