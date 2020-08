Picnic sotto le stelle al parco

Un picnic sotto le stelle. Un momento di romanticismo in città quello promosso dal Comune di Cogliate. Venerdì 7 agosto dalle 20 nel parco di via De Gaspari si svolgerà l’originale appuntamento.



Due i menù previsti: quello per gli adulti al costo di 12 euro (comprende panino con salame brianza, panino con insalata, croccante e formaggio , insalata di riso, pizzetta, frutta fresca e acqua) e quello per i bambini a 8 euro (comprende panino con prosciutto cotto, pizzetta, panino al latte con Nutella, frutta fresca e acqua). Nel costo è compreso anche il telo che verrà fornito in loco e su cui sarà possibile cenare.



Un’occasione da non perdere per trascorrere una serata estiva fuori dal comune. Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione telefonando al 334.8281604, oppure inviando un’email a eventi@comune.cogliate.mb.it.