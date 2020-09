Colazione nell'Ottocento nel villaggio operaio

Un tuffo nell’800 tra i vicoli di Crespi d’Adda, in quel suggestivo villaggio operaio rimasto intatto come all’epoca.



L’appuntamento è per domenica 27 settembre dalle 9.30 alle 11 con un risveglio diverso dal solito: con una colazione nell’Ottocento in uno deliziosi bistrot che si trovano nel villaggio di Crespi d’Adda, oggi patrimonio dell’Unesco. Proprio come accadeva nel XIX secolo i partecipanti potranno gustare una colazione con sfiziosità dolci abbinate a una bevanda calda, per rifocillarsi prima dell’inizio della visita.



Per chi vorrà, infatti, alle 11 inizierà il tour guidato alla scoperta del villaggio operaio. Il percorso durerà circa un'ora e mezza.



La quota di partecipazione alla visita guidata è di 10 euro (adulti) e 5 euro (bambini fino a 6 anni). Verranno rispettate tutte le prescrizioni Covid. Iscrizione obbligatoria sul sito www.crespidadda.it