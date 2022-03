Torna per il terzo anno "Colomba in villa", manifestazione organizzata da Confcommercio Vimercate, in collaborazione con il comune di Usmate Velate. Domenica 10 aprile in Villa Borgia si potranno trovare e degustare le colombe preparate dai maestri pasticceri associati e acquistarle a un prezzo agevolato.

In corso Italia, via Roma e piazza Pertini giochi per i bambini (gonfiabile e pista go-kart), mercatino di prodotti artigianali e somministrazione, esibizioni di falconiere, sculture di legno, carrozza con cavalli per giri dimostrativi. La manifestazione è accessibile dalle 9 alle 19 e l'ingresso è gratuito.