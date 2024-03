Degustazioni gratis, bancarelle e giochi: torna Colomba in Villa

Degustazioni gratuite di colomba artigianale con vini abbinati, delizie di pasticceria, bancarelle e attrazioni per bambini. Domenica 24 marzo a Usmate Velate torna Colomba in Villa, un appuntamento organizzato da Confocommercio Vimercate con i Maestri Pasticcieri per degustare il tradizionale dolce pasquale.

La manifestazione animerà Corso Italia e Via Roma a Usmate Velate, dalle 9 alle 19.