Color Run in Brianza: la corsa più colorata e djset arcobaleno

La Color Run arriva a Carpiano. Sabato 15 giugno, preparati a un'esplosione di colori e divertimento con un percorso di 5 km da macinare a piedi o di corsa, lungo le vie di Carpiano che si tingeranno di colore, sport e divertimento.

La festa continuerà poi al Parco degli Aironi, con il DJ set finale e il super lancio di colori finale. Per la prima volta, anche Carpiano ospiterà questo evento unico: un'occasione per vivere un'esperienza indimenticabile con amici e famiglia. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link e seguire le istruzioni.