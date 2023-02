Brianza classica, i concerti

Prende il via il 5 marzo da Villasanta la XX edizione di Brianza Classica la rassegna dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

L’appuntamento con la prima tappa è per domenica 5 marzo alle 17, al Teatro Astrolabio di Villasanta, uno tra i primi Comuni che ha aderito alla rassegna, con l’omaggio a Maria Callas, Vissi d’arte. Vissi per Maria, dove l’Ensemble Musica Civica, attraverso una sofisticata tecnica d’ingegneria acustica e di estrapolazione della voce, consentirà di ascoltare la voce di Maria Callas, mentre Dino De Palma al violino, Luciano Tarantino al violoncello e Donato Della Vista al pianoforte suoneranno dal vivo in perfetta sincronia. Un esperimento unico di isolamento della voce per far rivivere le emozioni di un timbro indimenticabile, di un virtuosismo canoro mai visto prima. Mentre il soprano si esibirà, in scena ci sarà Bruno, il suo maggiordomo, interpretato da Giampiero Mancini, che svelerà i segreti, gli amori e il dietro le quinte della Callas.

Il secondo appuntamento sarà a Missaglia, presso il Monastero della Misericordia dove domenica 26 marzo alle 17 con un gruppo di Musicisti della Virtuosa Compagnia Dei Musici, e due danzatori in costume de Il Teatro Della Memoria che proporranno lo spettacolo Capricci musicali e invenzioni di balli. Musiche e Danze del repertorio italiano del primo Seicento, un concerto di Danze, eseguite su copie di strumenti originali e cui si affiancano coreografie in stile, basate su musiche di celebri compositori italiani della prima metà del Seicento. Nel mese di aprile sarà il comune di Seregno a ospitare la rassegna con l’iniziativa prevista per i più piccoli presso l’Auditorium Comunale. Il 29 aprile, infatti, ci sarà lo spettacolo sui Promessi Sposi. Agli spettacoli viene garantita la massima accessibilità, anche sotto il profilo economico, al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale classico, ciò è reso possibile grazie al sostegno dei Comuni, delle Istituzioni e degli Sponsor.

Il programma aggiornato dei concerti, gli approfondimenti e le schede degli artisti sono presenti sul sito web www.brianzaclassica.it