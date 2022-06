Tutti i concerti dell'estate a Lissone

Torna anche la rassegna di cultura musicale MultiCULTI Lissone Festival grazie all’adesione a Suoni Mobili 2022, promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con l’organizzazione curata dall’Associazione Culturale Musicamorfosi.

A Lissone sono cinque gli eventi serali in programma: giovedì 23 giugno si inizia con Yline, il concerto con Massimiliano Milesi al sax e le chitarre e i synt di Frank Martino in occasione della mostra Modern Pattern nell’area esterna del MAC-Museo d’Arte Contemporanea; sabato 2 luglio violino, elettronica e voce per la performance Astral Trip #1 Solitudo di Anais Drago presso la Chiesa S. Carlo; venerdì 22 luglio è ancora la sede esterna del MAC ad ospitare il live di Yumi Ito, cantante e compositrice giapponese-polacca che propone un amalgama di jazz, art-pop, elettronica e neoclassica; sabato 23 luglio in Largo Arturo Arosio l’artista Camille Bertault si esibisce live in un quartetto fatto di voce, piano, percussioni, contrabbasso; chiude la rassegna domenica 24 luglio alla Bareggia il trio polacco Sutari che con voce, archi, percussioni e loop propone suoni e canti femminili dal fiume Sashupa che scorre “libero” tra Polonia, Ucraina e Lituania.

Il MAC è la location scelta anche per il reading concert Sogni Notturni sulla vita di Chopin: un omaggio al musicista e compositore attraverso le note al pianoforte di Giorgio Costa e la voce narrante di Bruno Gambarotta in un recital di impatto emotivo e artistico. L’appuntamento è venerdì 8 luglio alle 21. Ancora una serata di musica in città, giovedì 14 luglio, grazie al viaggio musicale tra Boston e Nashville proposto dalla cantautrice americana Eileen Rose & The Legendary Rich Gilbert, che si esibirà con la sua band nell’area esterna del Museo d’Arte Contemporanea. L’evento rientra nel V Festival intercomunale Storie di Cortile.