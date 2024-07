Il concerto dei Sud Sound System e il party anni '90: gli eventi del weekend del Parco Tittoni

Il weekend del parco Tittoni comincia giovedì 11 luglio con il NASTY THURSDAY. Torna la serata danzereccia più amata della Brianza, ogni giovedì dal tramonto a notte, dalle 19.30 all’1. Ingresso gratuito.

Venerdì 12 luglio è in programma il concerto dei Sud Sound System. I pionieri dei raggamuffin italiano tornano sul palco di Parco Tittoni nella formula bollente del dj set. Insieme a loro Papa Leu selecter. Oltre vent’anni di carriera e migliaia di show per la band italiana che ha saputo reinventare il concetto di raggamuffin portando sempre in prima linea un impegno sociale e umano. Orari: apertura dalle 19.30 alle 2, inizio dj set ore 21.30. Biglietto in prevendita 13 € + ddp, biglietto in cassa 15 euro.

Sabato 13 luglio in calendario c'è il PARTY ‘90 - BLOCKBUSTER NIGHT. Solo per una notte, la crew di ????? ??® trasforma Parco Tittoni in una videoteca anni ‘90, riportando in vita le atmosfere estive del Festivalbar, i balli dei tormentoni estivi e le grida delle "notti magiche". Un vero e proprio show xxl completerà il viaggio nei tuoi ricordi e in quelli dei tuoi amici, con tutte le hit dal 1990 al 2005 e videoproiezioni a tema, ballerini, animazione e tante altre sorprese.

"Celebriamo insieme “gli anni d’oro” che hanno reso immortali il Game Boy, Dawson’s Creek e le Spice Girls. Niente dress code, basta la voglia di divertirsi" promettono gli organizzatori. Orari: apertura dalle 19.30 alle 2, dj set ore 21.30. Ingresso 10 € + ddp

Domenica 14 luglio andrà in scena il grande classico dell'estate il concerto omaggio a Fabrizio De André, il grande cantautore genovese che cantava di emarginati, prostitute, ribelli, di vicoli malfamati, di ragazze di paese ingenue e ammaliatrici, di amore veri e presunti, scrivendo versi che sono finiti anche nei libri scolastici, alla voce “poesia”. A proporre le canzoni di Fabrizio De André la band formata da Fabrizio Pollio e Teo Manzo alla voce, Giuseppe Magnelli alla chitarra, Eros Paolini al basso e Mamo alla batteria.

Orari: apertura dalle 18 all’1, inizio concerto ore 21.30. Ingresso 10 € + ddp.