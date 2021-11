Un percorso in tre tappe tra suoni ed arte, ospitato - come ormai da tradizione - negli spazi del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone.

A partire da giovedì 11 novembre prenderà il via l’edizione 2021 di “Musica al Museo”, la rassegna di tre concerti realizzata dall'Amministrazione Comunale ed organizzata dall'Associazione Musicale Duomo sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Porroni, in collaborazione con FilMusica, con il contributo, oltre che del Comune di Lissone, anche della Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus. La rassegna ritorna in presenza per offrire uno straordinario viaggio nelle emozioni delle note musicali, attraverso l'interpretazione di un raffinato repertorio da parte di musicisti di altissimo livello qualitativo.

Il primo appuntamento in programma sarà giovedì 11 novembre alle 21 con l’evento dal titolo “Musica e Poesia: Antonia Pozzi e Antonetta Carrabs”, una serata alla riscoperta di due artiste raccontate con le musiche di Susanna Signorini e Roberto Porroni (chitarra) e con la presenza dell’attrice Elda Olivieri. Seguirà “Via”, in programma giovedì 18 novembre alle 21, un viaggio attraverso il mondo con una grande varietà di stili musicali grazie alle musiche di Efe Turumtay (violino) e Nikola Zaric (fisarmonica) e che sancisce per la prima volta la collaborazione con il Ministero degli affari esteri austriaco e il Forum austriaco di cultura a Milano. La rassegna si concluderà giovedì 2 dicembre alle ore 21 con “L’anima latina: Piazzolla e De Falla”, un percorso musicale condotto da Marcella Schiavelli (violoncello) e Roberto Porroni (chitarra).

L’ingresso, consentito ai possessori di Green Pass, ha un costo per posto unico di 3 euro (abbonamento a 3 concerti: 8 euro). Ingresso con prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo biglietteria@amduomo.it o via sms-whatsapp al numero 351 8962224.