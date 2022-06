Concerti e visite tutti i venerdì di luglio in Villa Reale

Venerdì di luglio all'insegna della musica e della cultura nella Villa Reale di Monza. La regione Lombardia e i Pomeriggi Musicali presentano, a partire da dopodomani, venerdì 1 luglio, una nuova rassegna estiva che ha per protagonista l’orchestra dell’istituzione milanese.

Per i cinque venerdì del mese (1, 8, 15, 22 e 29 luglio) si susseguiranno altrettanti concerti (ingresso libero su prenotazione) fra repertorio cameristico e sinfonico nelle diverse “colorazioni” sonore del pianoforte solista, degli strumenti a fiato, dell’orchestra. I concerti inizieranno alle 20.15 in diversi spazi della Villa Reale (avancorte e sala da ballo) e gli spettatori potranno anche fare una visita guidata del gioiello architettonico lombardo (alle 18, su prenotazione).

Continua anche così il “percorso verde” dei Pomeriggi musicali che, dalla “platea verde” del Teatro Dal Verme a Milano, visitano durante l’estate alcuni dei più suggestivi monumenti lombardi immersi nella natura. “Come Consorzio per la Villa Reale e Parco di Monza, siamo assolutamente felici di ospitare una rassegna musicale di così alto valore artistico - commenta Paolo Pilotto, neo presidente del Consorzio - .Sarà un’occasione anche per mostrare al pubblico il nostro bene monumentale attraverso visite guidate che avverranno, alle 18 di ogni venerdì, prima dell’esecuzione musicale. Un momento importante per proseguire con il variegato programma culturale previsto per la stagione estiva”.

Le scelte musicali sono appositamente calibrate in base agli spazi di fruizione. L'1 luglio nell’avancorte l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali con la direzione e il sassofono solista di Federico Mondelci, per un programma dedicato a grandi classici della canzone francese (Aznavour), della bossa nova brasiliana (Gardel) e del tango nuevo (Piazzolla).

Seguiranno l'8 luglio Davide Cabassi, pianista di spicco della scena internazionale, recentemente apprezzato per una delle più interessanti integrali discografiche delle sonate di Beethoven, impegnato nella Sala da ballo a suonare su un pianoforte “Tallone”, appartenente alle collezioni monzesi, sul quale eseguirà i Kreisleriana di Robert Schumann e i Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij, due capolavori del Romanticismo musicale. Il 15 luglio nella sala da ballo il trio d’ance dei Pomeriggi impegnato in musiche di Beethoven, Ibert e Milhaud, la cui caratteristica è quella di essere volutamente sospese nel tempo. Il 22 luglio nell’avancorte i Pomeriggi Musicali, diretti dalla giovane promessa Enrico Pagano, eseguiranno il concerto per tromba di Haydn (solista Sergio Casesi) e due sinfonie di Mozart. L'ultimo appuntamento il 29 luglio in sala da ballo, vedrà invece l’ensemble di fiati dei Pomeriggi diretto da un altro giovane in ascesa Pio Iozzi interpretare un programma di ampio respiro legato alla storia della musica per fiati e comprendete brani dal classicismo di Mozart e Rossini al modernismo di Strauss.

