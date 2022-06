Concerti, karaoke e divertimento: il weekend del Parco Tittoni

Orario non disponibile

Quando Dal 09/06/2022 al 12/07/2022 Orario non disponibile

Musica, divertimento e karaoke. Il weekend del parco Tittoni si preannuncia anche per questo fine settimana ricco di appuntamenti. Ecco il programma nel dettaglio.

Giovedì 9 giugno NASTY THURSDAY

Più o meno da quando Parco Tittoni esiste, il giovedì sera il boschetto della Villa diventa il luogo magico dove ritrovarsi, sempre in compagnia di due birre (o drink) spendendo appena 8 euro. Ogni settimana, dal 2 giugno all’1 settembre, il Nasty è la serata giovane che fa per voi, rigorosamente con musica da ballare. Orari: apertura dalle 19.30 alle 01.00. Ingresso gratuito

Venerdì 10 giugno KARAOKE LEGGERISSIMO

Microfoni aperti, testi proiettati e veri menù per le richieste dei brani: arriva a Parco Tittoni il karaoke leggerissimo, dove finalmente potrete cantare a squarciagola tutte le hit indie (e non solo). Orari: apertura dalle 19.30 alle 02.00, inizio karaoke ore 21.30. Ingresso in cassa € 5

Sabato 11 giugno 883 TRIBUTE - MAX MANIA CON ERNESTO GHEZZI

I Max Mania e il loro omaggio alla band italiana simbolo degli anni ’90, ma con un super guest: Ernesto Ghezzi, ex tastierista di Max Pezzali e degli 883. > Orari: apertura dalle 19.30 alle 02.00, inizio concerto ore 21.30 > Ingresso in cassa € 10, Prevendita € 10

Domenica 12 giugno SUNDAY JAZZ

Una grande domenica dedicata al jazz, gratuita, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica. Tre le band sul palco, tra eleganza ed armonia. LUNATICS 4T ,CALONEGO e LAVORAZIONI CARNI ROSSE

Orari: dalle 18 alle 1.00, inizio concerti ore 19 > Ingresso gratuito