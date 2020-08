La banda di Besana in concerto per non dimenticare il dramma del Covid

Un concerto per non dimenticare coloro che durante la pandemia sono scesi in campo a favore della comunità.



Domenica 30 agosto alle 21 a Besana Brianza in piazza Eugenio Corti la banda del paese si esibirà nel concerto di solidarietà. Un momento di condivisione, rispettando le distanze e tutte le indicazioni Covid.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e di ringraziare coloro che durante il lockdown si sono adoperati: non solo medici, infermieri e operatori sanitari, ma anche volontari e semplici cittadini.