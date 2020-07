Biga e Bat-Mobile: la musica a Desio viaggia sulle ruote

La musica raggiunge i cittadini sulle due e sulle quattro ruote. Nell’estate del distanziamento sociale a Desio ci sono in programma concerti itineranti a bordo di mezzi originali.



Sbarca anche in città la rassegna “Suoni Mobili”, festival musicale giunto all’undicesima edizione e ideato da Saul Beretta, che quest’anno si presenta sotto forma di concerti distanziati ed itineranti in diverse città della provincia brianzola.I musicisti suoneranno e gireranno per le vie di Desio a bordo di veicoli scoperti coinvolgendo tutti i quartieri ed esibendosi nei diversi punti del territorio.



Quattro appuntamenti serali: dalle 19 alle 22.30 la cena e il dopocena dei desiani sarà a suon di musica.



Ecco tutte le date: l’1 e il 2 agosto musica a bordo della biga up, insieme al dj Roberto Ranghierie al sax di Massimiliano Milesi che faranno tappa nei quartieri Prati e San Giorgio; il 3 agosto sarà la volta della Bat-Mobile che rallegrerà le serata a suon di musica popolare con brani tratti dalla tradizione italiana e straniera con le performance di Camilla Barbarito (voce) e Fabio Marconi (chitarra); il 5 agosto la Bat-Mobile regalerà danze popolari on the road con le esibizioni itineranti di Simone Bottasso (fisarmonica e organetto diatonico) e di Niccolò Bottasso (violino, tromba, flicorno ed elettronica).