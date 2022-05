La lezione-concerto del professore brianzolo allo Iulm

Non ci sono più posti per seguire la lezione-concerto in programma giovedì 12 maggio alle 16.30 nell?auditorium dell'università Iulm (via Carlo Bo, 7), in occasione dell?ultima lezione del suo corso intitolato "Contemporaneità dell?antico - Forme della contemporaneità dell?antico", del professor Roberto Vecchioni. La lezione in forma di concerto di Vecchioni, come per tutto il calendario di "Iulm for the City", è aperta al pubblico e gratuita ma attualmente è già sold out.

Il concerto per concludere il corso di studi

Il docente brianzolo, noto cantautore, e professore in passato in diverse scuole superiori a Cesano Maderno, terrà un mini concerto con canzoni inedite o sconosciute che hanno per tema eventi, personaggi, eroi del passato che rivivono oggi in noi. Lo accompagneranno al piano Rocco Tanica, al violino Lucio Fabbri e alle chitarre Massimo Germini.