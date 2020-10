Monza in musica: pianoforti in piazza e nei chiostri

Monza per un giorno diventa capitale della musica e il centro storico inusuale palcoscenico per i musicisti.

Il 10 ottobre dalle 10 alle 18 si svolgerà “Street Pianos”: piazza Duomo, piazza Roma, piazza Centemero e Paleari e piazza San Pietro Martire ospiteranno quattro pianoforti dove potranno sedersi e suonare pianisti dilettanti e professionisti. Nel chiostro dei Musei civici di via Teodolinda si svolgerà invece una vera e propria maratona: dalle 10 alle 18 si alterneranno senza sosta pianisti che rallegreranno la passeggiata dei monzesi.

Infine due appuntamenti musicali anche la sera: alle 20.30 in Duomo concerto con l’orchestra sinfonica Verdi di Milano, diretta dal maestro Ruben Jais; alle 21 al Binario 7 in scena il concerto L’Orient Express in musica, un viaggio musicale che ripercorre la storia del famoso treno che alla fine dell’Ottocento collegava Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli.

Prenotazione obbligatoria. Costo del biglietto e ingresso 12 euro intero, 10 euro ridotto, 6 euro per gli under 18). Infoline: 039/20.27.002 , email: biglietteria@binario7.org.