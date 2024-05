Sud Sound Sistem Dj Set al Parco Tittoni

I Sud Sound System tornano in Brianza. Venerdì 12 luglio al Parco Tittoni di Desio i pionieri dei raggamuffin italiano tornano sul palco nella formula del dj set insieme a Papa Leu selecter. Oltre vent’anni di carriera e migliaia di show per la band italiana che ha saputo reinventare il concetto di raggamuffin portando sempre in prima linea un impegno sociale e umano.

Prevendita 13€ + ddp

Biglietto in cassa 15€ (fino ad esaurimento posti)