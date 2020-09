Concerto dal vivo di musica jazz nel cortile di Villa Camperio

Emozioni in musica: serata di omaggio al jazz a Villasanta nella suggestiva cornice del cortile di Villa Camperio.



Appuntamento l’11 settembre alle 21 con l’esibizione del Map Jazz Show Quartet formazione costituita da Pietro Motta, Peppe D’Avino, Alessandro Vaccaro e Matteo Milesi. Un ampio repertorio del meglio della musica jazz eseguito nella deliziosa location del cortile di via Confalonieri. Naturalmente verranno rispettati tutti i regolamenti Covid.



L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 039.23754272, oppure inviando un’email a ufficio.cultura@comune.villasanta.mb.it.



Gli organizzatori invitano a presentarsi con anticipo per evitare assembramenti. La sera dello spettacolo saranno disponibili solo i posti eventualmente non prenotati. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune.