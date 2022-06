Seregno celebra l’estate con un programma ricco di arte, musica e spettacolo con il cartellone SEREgno d’Estate che comprende anche il JAZZin SEREGNO FESTIVAL, giunto ormai alla sua sesta edizione. Cinque gli appuntamenti.

Domenica 26 giugno esordirà il trio della cantante milanese Laura Fedele, per la prima volta al Festival seregnese. Presente da molti anni nel circuito del jazz italiano (ma non solo) la dinamica cantante ama affiancare ai sempiterni “standards” del jazz anche spericolate (e riuscite) incursioni in ambiti meno tradizionali come Tom Waits e Nina Simone.

Mercoledì 29 giugno ci sarà il gradito ritorno del “Looking Up Project Quartet” che proporrà un repertorio basato su musiche del grande Horace Silver.

Domenica 3 luglio sarà il turno della ormai popolarissima big band locale, la “Paper Moon Orchestra” diretta dal maestro Giancarlo Porro. Per l’occasione l’orchestra presenterà un elettrizzante repertorio a base di musica latina.

Mercoledì 6 luglio sarà il turno, questa volta in in qualità di strumentista e non in veste di direttore orchestrale, di Giancarlo Porro che, con suo “Saxomat Quartet”, ci presenterà in anteprima la sua ultima incisione discografica.

Domenica 10 luglio il “Gianfranco Angelin Soft Jazz Sound” proporrà con garbo, gusto ed un pizzico di ironia un omaggio sia al repertorio degli standard jazzistici americani che alla tradizione della musica leggera italiana.