Concerti di piano in Villa Reale: il talento è donna

Una rassegna interamente dedicata alle donne ospita le più talentuose artiste del panorama musicale italiano: Laura Marzadori, Chiara Opalio, Costanza Principe, Maddalena Giacopuzzi e Ludovica Rana protagoniste di tre concerti che segnano la ripartenza culturale della città di Monza dalla Villa Reale.

Dopo la lunga sospensione delle attività musicali nei mesi scorsi, l’Associazione Rina Sala Gallo riporta al centro della nostra vita la musica con Un piano per la città, breve ciclo di concerti dedicato al talento delle donne.

La rassegna, organizzata in collaborazione con il Comune di Monza e la Reggia di Monza, s’inaugura il 30 settembre alla Villa Reale con il concerto che ospita il primo violino della Filarmonica della Scala Laura Marzadori in duo con Chiara Opalio, vincitrice - tra gli altri - del prestigioso premio “Rahn Wettbewerb” e fondatrice dell’Opalio Quintett. Il ciclo prosegue il 7 ottobre con il recital della pianista Costanza Principe, ancora un’autorevole giovane interprete, e si chiude il 14 ottobre con il duo Ludovica Rana, Primo Premio all’International Music Competition ‘Vienna’ Grand Prize Virtuoso, e Maddalena Giacopuzzi già finalista al Concorso Internazionale Rina Sala Gallo nel 2016.



Talentuose giovani donne che testimoniano la presenza ormai indiscussa e capillare dell’eccellenza femminile in ogni ambito della vita pubblica e che con Un piano per la città inaugurano una nuova stagione all’insegna della musica di alto profilo per la città di Monza. Un segnale forte di ripresa culturale dell’Associazione Rina Sala Gallo per il territorio che accende i riflettori sulla prossima edizione del Concorso Pianistico Internazionale.

