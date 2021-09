Mille Chitarre in piazza torna a Monza domenica 3 ottobre. L'appuntamento è in programm anell'ambito delle iniziative previste per la Monza Music Week.

Domenica 3 ottobre alle ore 14 torna in piazza Trento e Trieste il maxi raduno di chitarristi che suoneranno e canteranno insieme i brani più famosi dei cantautori italiani, da Celentano a Jovanotti, da Lucio Battisti a Edoardo Bennato, da Franco Battiato a Cesare Cremonini. E con un ospite d’onore: Alberto Camerini, autore di numerose hit negli anni Ottanta come Rock'n'Roll Robot e Tanz bambolina.

Musicisti professionisti e dilettanti, senza limiti di età o di bravura, potranno esibirsi liberamente e gratuitamente. (Iscrizione obbligatoria www.millechitarre.com).

