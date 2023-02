Dal palco di Sanremo al concerto in Brianza

Dal palco del festival di Sanremo al palco di Seregno. I cugini di Campagna saranno per la prima volta ospiti alla 34ª edizione della festa popolare Madonna della Campagna il prossimo settembre. Direttamente dal palco del teatro Ariston di Sanremo dove in questi giorni sono in gara al Festival della Canzone Italiana saranno a Seregno tra tacchi, paillettes e riccioli per una serata concerto evento che già si preannuncia un grande successo. Con 53 anni di carriera alle spalle, i Cugini di Campagna per la prima volta sono artisti in gara sul palco del Festival di Sanremo, con il brano “Lettera 22”, scritto da La Rappresentante di Lista.

Il gruppo si forma nel 1970 ma è qualche anno piú tardi che trova la propria cifra musicale ottenendo grande successo con “Anima mia”, indiscutibilmente il brano che li ha resi celebri in tutto il mondo, vendendo oltre 46 milioni di copie, arrivando persino in Cina, dove ha avuto una versione tradotta in lingua locale. Seguono altre canzoni come “Un’altra donna”, “Meravigliosamente”, “Innamorata”, “È lei”, cantate con quel falsetto che li rende celebri ovunque. La line-up del complesso si compone di Silvano Michetti (batteria), Ivano Michetti (chitarra), Tiziano Leonardi (sintetizzatori e programmazione moduli ausiliari) e Nick Luciani (voce).

"Siamo veramente felici di aver messo a segno questo colpo e di potervelo già annunciare durante la loro partecipazione al festival di Sanremo, il momento più alto dello spettacolo italiano» afferma Alessandro Rossi direttore artistico della festa Madonna Della Campagna, «è la prima volta che un artista in gara a Sanremo partecipa lo stesso anno alla nostra grande manifestazione e questo ci inorgoglisce molto e siamo veramente curiosi di poterli ascoltare sul nostro palco con il repertorio che li ha resi celebri ma anche con il brano presentato al Festival, che strizza l’occhio ai più giovani, così come le scaramucce con I Maneskin, loro acerrimi nemici".

La prossima edizione della festa popolare Madonna della Campagna è in programma a Seregno dall’1 all’11 settembre prossimo.