Sabato 16 settembre alle ore 21 nel Santuario di Maria ausiliatrice dell'opera Don Orione di Seregno in via Verdi 95, concerto d'organo ad entrata libera per la raccolta di fondi per l'Auto amica sezione di Seregno e Desio. Alle tastiere il M° Lorenzo Zandonella che esguirà brani di Bach, Vivaldi, Ives.

Gallery