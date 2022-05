Flauti all'opera al Binario 7

Ultimo appuntamento della stagione per la rassegna “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori” al Binario 7 sabato 14 maggio. Sul palco alle 21 l’Orchestra Zephyrus diretta da Marco Zoni.

Il desiderio di fare musica insieme, la necessità di vivere e condividere emozioni, la ricerca incessante di nuovi colori e sfumature, il gioco sottile con dinamiche e con fraseggi: ecco gli stimoli che guidano l’attività dell’Orchestra di Flauti Zephyrus. Fondata nel gennaio 2011 da Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano, nasce dallo spirito comunicativo di “Flauto, che Passione!!!”, manifestazione didattico-musicale espressamente dedicata agli “appassionati del flauto traverso” di ogni età e livello. L’organico dell’orchestra, che propone e divulga trascrizioni personali di celebri brani del repertorio cameristico, sinfonico e lirico-sinfonico, varia a seconda del programma presentato: di base è formata da ottavino/flauto soprano in fa, otto flauti in do, tre flauti contralti in sol, flauto basso in do, flauto basso in fa e flauto contrabbasso in do. I componenti stabili sono professori d’orchestra provenienti da alcune tra le più importanti realtà musicali del territorio nazionale (Teatro alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano) e rinomati insegnanti di Conservatori e Istituti Musicali italiani.