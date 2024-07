Un concerto gratis di swing jazz anni '30 immersi in un campo di girasoli

La fioritura dei girasoli è al suo picco e con essa una serie di sconti sulla raccolta e eventi straordinari che animeranno l'incantevole campo di girasoli di Tulipania!



Il prossimo evento Imperdibile: Concerto di Swing il 20 Luglio



Preparatevi a essere trasportati nell'epoca d'oro del jazz con "Hampton Rides Again", un tributo speciale a Lionel Hampton! ?? Il talentuoso vibrafonista Marco Bianchi e il suo quartetto, il Marco Bianchi 4et, ti faranno rivivere le indimenticabili melodie e l'energia contagiosa dello swing degli anni '30. ??



Potrai venire in abiti dell'epoca per una festa a tema indimenticabile in un contesto unico



Cosa vi aspetta durante la serata:



- Ballerini professionisti che vi faranno scatenare nei balli swing!

- Freschi aperitivi gustose apericene e gelato artigianale

- Atmosfere vintage che vi faranno viaggiare nel tempo!

- Possibilità di guastre un picnic nel prato con un cestino di prodotti locali

- Esperienze e foto magiche tra i Girasoli

- L'ingresso è gratuito ma su prenotazione



Non solo musica! Durante la sera del concerto ma anche ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 luglio, Tulipania offre una serie di eventi speciali:

- Apericene tra i Girasoli: Gustate deliziosi prodotti locali con un buon bicchiere di vino o un cocktail fantasioso.

- Picnic all'Aria Aperta: Godete di un picnic indimenticabile con famiglia e amici, circondati dai girasoli in fiore.

- Gelato Artigianale e Focacceria: Deliziatevi con gelato artigianale e fresche focacce dalle mille ricette.

- Promo Tulisaldibouquet. Approfittate dell'offerta speciale di luglio di Tulipania: raccogliete splendidi bouquet di girasoli a prezzi vantaggiosi! Per tutto Luglio incluso il giorno del concerto bouquet da 7 girasoli a 10euro e la confezione è in regalo.



Comodità a Portata di Natura

Raggiungere Tulipania è facile e comodo! Vicino all'uscita dell'asse interurbano di Bergamo e a soli 30 minuti da Monza e Brianza. Con tre ampi parcheggi e accessibilità per persone in carrozzina, il campo è pronto ad accogliervi.





Gallery









Tulipania: Il più importante e originale campo you-pick a due passi da Bergamo, Lecco e Milano, con tantissime sensazionali iniziative per grandi e piccini. Mostra meno