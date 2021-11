Riparte la stagione del Manzoni, spettacolo gratuito il 13 novembre

Dopo oltre un anno e mezzo di forzata sospensione, riprende la Stagione del Teatro Manzoni di Monza. Il cartellone di appuntamenti in programma sarà annunciato sabato 13 novembre nel corso di una serata di musica a ingresso gratuito per il pubblico.

Il 13 novembre alle ore 21 infatti il sindaco del comune di Monza Dario Allevi e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo faranno gli “onori di casa”, la direttrice artistica dott.ssa Paola Pedrazzini esporrà al pubblico il programma della nuova stagione 2021/2022, quindi sul palco del Manzoni a “scaldare” il pubblico ci sarà la musica dei “Vik and the Doctors of Jive”.

I “Vik and the Doctors of Jive”, l’orchestra italiana fondata nel 2004 da Vittorio Marzioli in arte Vik, annovera grandi professionisti del panorama jazz italiano e internazionale e la collaborazione e direzione artista del maestro Vince Tempera, per trent’anni direttore artistico e figura chiave del Festival di Sanremo. Il loro repertorio comprende grandi classici swing americani e italiani degli anni 50/60 da Fred Buscaglione a Renato Carosone e Frank Sinatra, a cui i Dottori del Jive imprimono, con ispirazione jazzistica, il loro personalissimo e inconfondibile ritmo shuffle. Presenti nello spettacolo anche brani inediti, nati dall’incontro con il maestro Tempera che, con la sua firma, ha impresso un tratto distintivo di assoluta originalità ad ogni pezzo, dando una nuova intesa musicale. Un’intesa musicale che coinvolge il pubblico, in ogni occasione, grazie anche all’elegante irriverenza e all’innata capacità di tenere il palco del frontman “Vik” dei Doctors of Jive.

Lo show dal titolo “C’era una volta lo swing” sarà una grande festa con tanti ospiti e un repertorio rinnovato. In scena sul palco del Manzoni Vittorio Marzioli (voce), Vince Tempera, Mara “Poppy” Galimberti, Germano Zenga (Saxofono), Fabio Buonarota (Tromba), Carlo Napolitano (Trombone), Giulio Stromendo (Pianoforte), Tommaso Bradascio (Batteria), Alex Orciari (Doublebass).

L’ingresso è gratuito ed è possibile prenotarsi via mail scrivendo a info@teatromanzonimonza.it o telefonando al numero 039.386500. Info: www.teatromanzonimonza.it