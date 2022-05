Piano City alla Reggia di Monza

Piano City, il festival milanese dedicato alla musica, approda anche quest'anno a Monza, nella cornice incantata della Reggia di Monza.

Appuntamento domenica 22 maggio nel Salone delle Feste della Reggia di Monza con Tip Tap Piano.

h. 15.00 e alle 16.00 due set da 45 min l’uno con cambio pubblico

TRIO IMPROV’ISTE (CH) Jean-Yves Poupin piano Fédia Amice chitarra Laurent Bortolotti tap dance

Be Bop trio da gustare on the go dove la sezione ritmica è realizzata interamente dal tap dancer.

h. 17.30 > 19.00 un set immersivo e ipnotico da 90 minuti (portatevi cuscini o materassini per coricarvi sul pavimento)

HELY (CH) Lucca Fries piano e Jonas Ruther batteria

Musica ipnotica e travolgente dove la minimal music si innesta nel jazz con beat multidirezionali e sensibilità post-romantiche.



Non è necessaria la prenotazione: ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili dalla scalinata dei Giardini alle ore 14.30 – 15.50 e 17.00.