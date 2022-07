Concerto gratuito in Villa Reale

Concerto alla Reggia di Monza. Domenica 17 luglio alle 21.30 nell'ambito del festival Suoni Mobili va in scena il concerto "Letter to Milos". Marco Mezquida al pianoforte, Martín Meléndez sarà al violoncello e Aleix Tobias alle percussioni. Il concerto è in programma nel Salone delle Feste con ingresso gratuito (e prenotazione consigliata).

"Letter to Milos, è il nuovo progetto dell’inossidabile trio con cui Mezquida ha registrato lo strepitoso Ravel’s dreams presentato a Suoni Mobili 2020 e il successivo Talismán del 2021. Divenuto nel tempo del COVID una vera e propria star in Spagna, Marco torna con il nuovo progetto dove esalta il suo incredibile sincretismo musicale capace di valorizzare i ritmi cubani e sambe brasiliane che scorrono nei suoni e nel violoncello del cubano Martin Melendez e le percussioni coinvolgenti del catalano Aleix Tobias.

Il nuovo progetto è un inno alla vita, a quella fresca del figlio Milos arrivato fresco fresco la scorsa estate e più che un testamento è una vera e condivisa lettera di amore che abbraccia tutti noi" spiegano gli organizzatori.