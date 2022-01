Un violino Stradivari suona in Villa Reale. Concerto d'eccezione domenica 9 gennaio alla Reggia di Monza. Alle 15.30 è in programma una audizione speciale con il Violino storico di Antonio Stradivari Lam ex Scotland University del 1734, temporaneamente affidato al Museo del Violino dalla Si-Yo Music Society Foundation Inc. e dalla famiglia di Sau-Wing Lam.

L’audizione sarà preceduta da una breve presentazione dello strumento da parte del maestro Fausto Cacciatori, conservatore del Museo del Violino di Cremona.

Lo strumento verrà suonato dal Maestro Lena Yokoyama, violinista che da anni collabora con il Museo del Violino e che frequentemente si è esibita per esso con i violini delle collezioni storiche, riscuotendo visibilità e consensi internazionali in diverse occasioni speciali.

E' possibile seguire l'evento (che non è ad accesso libero ma su invito) tramite la diretta streaming.