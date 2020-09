Barbecue solidale per aiutare gli alpini

Un barbecue benefico per aiutare le penne nere. Sono già aperte le prenotazioni per partecipare alla serata culinaria e solidale in programma il 26 settembre a Concorezzo. Dalle 19.30 si apriranno le cucine nel cortile Santa Marta.



Un menù da leccarsi i baffi nel rispetto della tradizione del barbecue americano affumicato a bassa temperatura. La cena (costo 25 euro) comprende costine di maiale glassate, spalla di maiale sfilacciata, punte di petto di manzo e patatine. È previsto anche il servizio d’asporto.

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo alpini di Concorezzo, si svolgerà nel pieno rispetto delle indicazioni Covid.



I fondi raccolti serviranno ad acquistare un nuovo furgone (un “Mulo”) per gli alpini di Concorezzo per la consegna dei pasti e le attività di supporto alla collettività.



Per prenotare il tavolo telefonare al 324.9888149.