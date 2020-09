Street food, musica e artigiani in piazza: il centro si anima

Un fine settimana all’insegna dello street food, della musica e del divertimento. Tutto pronto per Milanino Street Food, evento organizzato dall’associazione La Presentosa e in programma il 26 e 27 settembre a Concorezzo.



Location della manifestazione via San Rainaldo che ospiterà gli stand dello street food con piatti tipici della tradizionale italiana. Ma non solo: in programma anche musica, attrazioni, giochi, stand di artisti e di artigiani. Naturalmente durante la manifestazione verranno rispettate tutte le disposizioni Covid.



Orari: il 26 settembre dalle 18 alle 23, il 27 settembre dalle 11 alle 23.