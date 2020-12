Leggiamo insieme i contratti per il superbonus 110%

Non sprechiamo l'opportunità dell'Ecobonus sarebbe un boomerang per l'economia di tutti...



L’Ecobonus e il Superbonus sono opportunità uniche e straordinarie per riqualificare (tra impianti termici e involucro edilizio) il patrimonio edilizio della nostra bella Italia.

Non deludiamo le aspettative di milioni di persone, non portiamoli a credere che siano “lavori gratis” , approccio “generosamente” proposto da tanti operatori economici del settore, perché non è così.

Ci sono dei limiti di spesa (da rispettare per gli interventi) ed è altrettanto importante effettuare una corretta valutazione della tipologia di lavoro che si vuole eseguire.

Proprio qui sta il rischio (o l’inganno) di credere che si possa beneficiare della maggiore detrazione (110 per cento) ritrovandosi invece a fine lavori con una detrazione solo del 50 o 65 per cento in sede alla dichiarazione dei redditi.

Ricordiamoci, inoltre, che una sbagliata valutazione ed imputazione del credito da riportare è passibile di sanzione penale. Prima di analizzare i contratti (clausole, garanzie e responsabilità) e se scegliere tra lo Sconto in fattura o la cessione del credito, che ci dice se uno fa l’appaltatore dei lavori o il General contractor per cui si spiega la differenza tra queste due forme di utilizzi dell’incentivo …

In soldoni, il primo si prende la responsabilità diretta degli interventi (appaltatore dei lavori) e tramite lo sconto in fattura, l'impresa che ti realizzerà i lavori ti anticiperà la spesa detraibile, quindi non dovrai versare alcunché mentre il secondo (General contractor) fa un’operazione finanziaria e dovrai anticipare le somme necessarie.

Si diceva prima... il presupposto fondamentale e dato per “sottinteso” nella disciplina specifica del superbonus è Lo studio preliminare di fattibilità tecnico-economico-fiscale-giuridica sullo stato dell’immobile (due diligence) che permette di evitare la prospettiva di esiti patologici per gli interventi di efficientamento ipotizzati e di sfruttare al meglio l’occasione straordinaria del superbonus.

Oltretutto chi farà lo sconto in fattura o l'acquisizione del credito d'imposta vorrà cautelarsi, giustamente,richiedendoti i Documenti per il Certificato di conformità edilizia e urbanistica, che nel caso dei Condomìni riguarda anche le parti comuni, e i Documenti per il visto di conformità della dichiarazione dei redditi e Tu non vuoi, visto che le responsabilità economiche in caso di perdita dell’incentivo sono tue, pretendere certezza del risultato, delle prestazioni, dei risparmi, delle garanzie a norma di legge firmando un contratto così importante e complesso.



