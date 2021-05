La storica gara Milano-Sanremo parte dall'Autodromo di Monza

La Milano-Sanremo parte dall'Autodromo di Monza. La XII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo prenderà il via giovedì 6 maggio dalla pista del Tempio della Velocità di Monza. La gara di regolarità classica, che inaugurerà il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport, ammette vetture costruite dal 1906 al 1976 (e fino al 1990 per la regolarità turistica).

I partecipanti arriveranno nel Tempio della Velocità al mattino per le verifiche tecniche e sportive. Dalle 13 alle 14 la pista sarà aperta per i giri liberi delle vetture in gara e dei test drive con auto della gamma Mercedes-Benz, partner istituzionale dell’evento. Nelle hospitality lounge, a disposizione dei concorrenti, sarà allestita una mostra fotografica a tema dedicata alla passione automobilistica e alla tradizione del marchio Mercedes nel mondo del motorsport.

Nel pomeriggio di giovedì, le auto si trasferiranno a Milano per una parata che partirà dalla sede dell’Automobile Club Milano in corso Venezia e passerà per le vie del quadrilatero della moda e nel distretto di Porta Nuova. Gli oltre 700 chilometri della competizione inizieranno ufficialmente il giorno successivo dalle Langhe e termineranno sabato 8 maggio a Sanremo. Le attività di giovedì all’interno del circuito monzese si svolgeranno con accesso riservato solo ai concorrenti e agli addetti ai lavori.