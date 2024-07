La piazza per un weekend si trasforma in ristorante con spaghettata e fritto misto sotto le stelle

Il centro di Corrrezzana si trasforma in un grande ristorante sotto le stelle dove gustare spaghettate e fritto misto. Tutto pronto per la Festa de Curesciàna, l’evento in programma il 27 e 28 luglio organizzato dall’oratorio e dal Comune.

Il programma prevede cena in strada con tante prelibatezze: gnocco fritto e spaghettata sotto le stelle il sabato; anguriata e fritto misto la domenica. Non mancheranno salamelle, patatine, caprini freschi e ovviamente la torta paesana. Ogni sera musica dal vivo: il doppio concerto della rassegna Suoni Mobili del Consorzio Brianteo Villa Greppi il sabato; l'happy music dei Friends la domenica.

I bambini scopriranno il magico mondo dei giochi di un tempo. Potranno divertirsi coi balocchi in legno e il laboratorio delle trottole, il salto dell'oca, lo spettacolo di giocoleria, la pentolaccia, lo show delle bolle di sapone.