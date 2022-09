La 20 del Globo, una corsa tra le bellezze della natura promossa dal centro commerciale

Una corsa di venti chilometri lungo l’Adda, tra scorci panoramici tra acqua e verde, in un percorso immerso nella natura. Domenica 11 settembre debutta con la sua prima edizione la Venti del Globo, la corsa competitiva (con una variante edizione famiglia di 7 chilometri) organizzata dal Centro Commerciale Globo e da UISP Monza Brianza in collaborazione con l’ASD Energy Team e Proxima Spa.

Il percorso è un bellissimo urban trail di asfalto e terra battuta, con dislivello di 142 metri, completamente chiuso al traffico, che si snoda lungo le rive dell’Adda, attraverso paesaggi panoramici. La partenza è fissata per le 8.30 in via Enrico Berlinguer, fronte Ingresso 4, al piano superiore dello shopping center. Una corsa organizzata per consolidare il legame con il territorio e promuovere nuovamente momenti di aggregazione sportivi dopo i due anni di pandemia dedicata a sportivi e famiglie che vedrà anche la partecipazione di ospiti d’eccezione. A Busnago domenica ci sarà anche Giorgio Calcaterra, tre volte campione mondiale della 100 km di ultramaratona e vincitore della 100 km del Passatore per ben 12 volte consecutive, e Justine Mattera modella, attrice, showgirl e triatleta appassionata.

Alla conferenza di presentazione della manifestazione, giovedì mattina, sono intervenuti Giorgio Calcaterra, in collegamento da Roma, lo shopping center manager Diego Torri, l'assessore Annamaria Arlati del comune di Cornate d'Adda e il presidente Uisp Federico Ioppolo.

La gara competitiva e la 7 km per le famiglie

“La 20 del Globo” oltre alla gara competitiva di 20 km, sarà anche una “Family Run” di 7 km, una camminata ludico motoria per tutta la famiglia. La gara competitiva avrà inizio alle 8.30 in via Enrico Berlinguer, fronte Ingresso 4, piano superiore. Ci si potrà iscrivere fino alle ore 08.00 dell’11 Settembre al costo di € 25, mentre la camminata ludico motoria per le famiglie partirà subito dopo (ore 8.45), al costo di 5 euro con pacco gara oppure 2,50 con solo prodotto alimentare. Iscrizioni attive sino alle ore 8.15. Grazie al sostegno dei comuni di Cornate d’Adda e Trezzo sull’Adda, i percorsi di 20 e 7 km saranno interamente chiusi al traffico. Saranno presenti anche l’associazione nazionale Carabinieri sez. Trezzo sull’Adda e l’Asd Silvia Tremolada ONLUS per il presidio della viabilità, oltre al supporto medico di Busnago Soccorso.Ai primi 1.000 iscritti alla Family Run verrà consegnato un pacco gara speciale con fascia scalda collo, ristoro e bevanda.