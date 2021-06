Di corsa contro i tumori, torna a Monza la marcia Formula Uno di Lilt

Orario non disponibile

Torna domenica 20 giugno in edizione speciale la Formula Uno, la storica marcia di LILT, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione. Correre o camminare per sostenere la lotta contro i tumori sul territorio di Monza e Brianza.

La marcia è aperta a tutti: supersportivi, atleti alle prime armi ma anche famiglie con bambini e amici a quattro zampe. Puoi decidere se correre, camminare o partecipare con la bicicletta, il monopattino o quant’altro vorrai.

I percorsi

Si potrà scegliere liberamente dove correre: se seguire uno dei percorsi suggeriti all’interno della bellissima cornice del Parco di Monza o scegliere in autonomia il tragitto in base a dove sarai quel giorno, camminando o correndo per tutto il tempo che vorrai e alla velocità che preferisci.

L’iscrizione prevede una donazione di 10 euro a sostegno del progetto di ristrutturazione dello Spazio LILT di Monza, che contribuirà in particolare all’acquisto di un elettrocardiografo. In programma per la giornata di domenica 20 giugno anche iniziative nel Parco di Monza.