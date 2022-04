Al Parco di Monza una corsa per aiutare l'Ucraina

Arriva a Monza la prima edizione di “Avsi Run”, iniziativa che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Collegio della Guastalla - organo sportivo dell’omonima scuola monzese - ha ideato per la mattina del prossimo 14 maggio 2022, in collaborazione con la scuola di Shiatsu Himawari, al Parco di Monza.

Una corsa benefica non competitiva per sostenere i progetti di AVSI in Ucraina, una mattinata di sport e solidarietà per non restare indifferenti al dramma della guerra e dare una mano a chi si sta prodigando per aiutare la popolazione ucraina. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Monza e si rivolge a tutta la popolazione - appassionati di corsa e non - con due percorsi che prenderanno il via dal Chiosco Montagnetta (Porta Vedano), da 10 km (ore 9) e da 5 km (ore 9.30).

Data la facilità dei due tracciati - si seguiranno i Percorsi Reali del Parco, misurati e certificati dalla FIDAL -, e data la natura benefica dell’iniziativa, con l’intero ricavato della giornata devoluto all’ong AVSI, si prevede la partecipazione di diverse centinaia di corridori.

“AVSI Run” sarà molto di più, con la presenza di decine di volontari dislocati su tutto il percorso per accompagnare e assistere i podisti, animare la partenza e l’arrivo, offrire acqua o informazioni sui progetti della fondazione. Un evento dalla natura sportiva che vuole avere una vocazione maggiore, affermando una vicinanza al popolo ucraino e un desiderio di Bene da cercare e inseguire anche a Monza e in Italia, a chilometri di distanza da questo tragico conflitto. Per questo, a chiudere la mattinata, prima delle premiazioni, si terrà una breve presentazione di #HelpUkraine, il progetto che AVSI ha avviato nel Paese. Le iscrizioni sono già aperte e nei giorni precedenti la gara saranno gestite tramite il portale Endu, all’indirizzo www.endu.net/it/events/avsi-run. Sarà possibile, però, iscriversi anche la mattina stessa della gara, presentandosi prima del via (dalle 8) alla partenza (Chiosco Montagnetta, Porta Vedano).

Il costo della partecipazione è di 12 euro per la gara da 5 km e di 15 euro per la 10 km. Sono previsti premi per i tre migliori corridori di entrambe le corse.

Il progetto #HelpUkraine dell’ong AVSI

"Dall’inizio del conflitto in Ucraina, giovedì 24 febbraio, centinaia di migliaia di persone hanno lasciato le loro case e attraversato i confini per cercare sicurezza e pace. AVSI si è subito attivata per aiutarle. Operativa in Ucraina dal 2014, grazie alla collaborazione con Emmaus, un’organizzazione locale, ha mantenuto negli anni un rapporto di vicinanza con la popolazione ucraina. Per questo allo scoppio della guerra ha organizzato subito interventi di emergenza nelle zone di confine: in Polonia, Romania, Ucraina e Moldavia. In Italia, dai primi giorni di marzo, sta implementando invece progetti di accoglienza e integrazione per i profughi, ponendo particolare attenzione all'inclusione scolastica dei bambini. Il conflitto sta causando un numero crescente di vittime civili, distrugge mezzi di sussistenza, danneggia infrastrutture civili, case, impianti dell’acqua, scuole e strutture sanitarie, uccide la speranza. Vogliamo aiutare gli ucraini, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti".